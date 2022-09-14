США могут пополнить нефтяной резерв, если цены на нефть опустятся ниже $80 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство США может начать пополнять стратегические нефтяные запасы (SPR), когда цены на нефть опустятся ниже $80 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает такую возможность и пытается определить время, когда это можно осуществить, отметили собеседники агентства. Власти таким образом намерены защитить добывающую промышленность в стране и предотвратить резкое падение цен на нефть.

На прошлой неделе цена американского эталонного сорта WTI обрушилась почти до $81 за баррель, что стало минимальным значением с января. По данным на 11:05 мск вторника стоимость октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $86,82 за баррель.

В марте администрация Байдена предприняла меры для обуздания скачка цен на нефть и газ, высвободив 180 млн баррелей нефти из SPR. Сейчас же целью правительства является снижение объемов продажи резервной нефти для осуществления контроля рынка в преддверии зимы, пишет Bloomberg.

В то же время, власти стремятся убедить нефтяные компании, что администрация не позволит ценам рухнуть во время периода волатильности на рынке. Пополнение стратегического резерва, уровни которого на данный момент находятся на минимальной отметке с 1984 года, может оказать поддержку рыночным ценам.