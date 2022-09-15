"Газпром" и кабмин РФ приступили к обсуждению вопроса "газовой ипотеки"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве РФ обсуждается возможность введения ипотеки для целей газификации домовладений, сообщил генеральный директор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в четверг на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022).

"Мы сейчас нашли хорошую форму "газовой ипотеки" - когда человек берет деньги в банке, а проценты по этим кредитам государство компенсирует. Эта тема сейчас обсуждается под руководством Александра Валентиновича Новака (вице-премьера - ИФ) - часть компенсации, может быть, из федерального, часть - из регионального бюджетов. Это очень важная история. Потому что, когда человек получит газ, он начнет экономить на тепле. И за счет этой экономии - мы считали, буквально за год-два - он может вернуть тело кредита", - сказал Густов.

По его словам, якорным партнером группы "Газпром межрегионгаз" по "газовой ипотеке" выступает Газпромбанк.

"Предложение по "газовой ипотеке" было от Газпромбанка, и оно очень хорошее. Наша общая задача, чтобы газ был не у границ земельного участка, а в плите и котле", - отметил Густов.

Ранее Густов заявлял, что нагрузка на бюджет субъектов РФ значительно сократилась после того, как ООО "Газпром газификация" ("дочка" "Газпром межрегионгаза", единый оператор газификации) начало строить газопроводы внутри населенных пунктов по России. Финансирование из федерального и региональных бюджетов позволит расширить количество льготников и увеличить объемы газификации.

ООО "Газпром межрегионгаз" - специализированная 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации.