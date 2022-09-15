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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Контракты по газификации регионов переданы на сопровождение в Газпромбанк

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Все контракты группы "Газпром межрегионгаз" в рамках газификации регионов и догазификации теперь будут проходить с банковским сопровождением, сообщил на полях Петербургского международного газового форума гедиректор компании Сергей Густов.

"Мы сегодня подписали завершающие три соглашения. У нас теперь все "газовые деньги" для целей газификации и догазификации проходят с банковским сопровождением - мы видим в банке, куда генеральный подрядчик отправляет деньги, за что. Это такой сквозной контроль, до завершения строительства объекта", - сказал Густов в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между Газпромбанком и группой "Газпром межрегионгаз" о банковском сопровождении контрактов.

Соглашения в четверг были подписаны между Газпромбанком и "дочками" "Газпром межрегионгаза" - АО "Газпром газораспределение Ставрополь", ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" и ООО "Газпром межрегионгаз Курск".

"Плоды и результаты этой работы мы видим - компания в срок справляется с задачами. Мы перевыполнили план 2021 года (по газификации регионов РФ - ИФ), знаю, что выполним план 2022 года и частично перевыполним план по строительству межпоселковых газопроводов", - отметил Густов.

Объем договоров, переданных группой "Газпром межрегионгаз" на сопровождение в Газпромбанк, на сегодня превышает 160 млрд рублей.

"Со стороны банка мы видим только позитив в таком симбиозе между производством и банковскими технологиями", - сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Муранов.

ООО "Газпром межрегионгаз" - специализированная 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром".

Газпром Газпром газификация Сергей Густов Газпромбанк Александр Муранов
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