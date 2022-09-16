Банк России ожидает постепенное сокращение бюджетного дефицита

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ускоренный рост расходов федерального бюджета может давать проинфляционные эффекты, в долгосрочном плане дефицит бюджета должен сокращаться, чтобы избежать ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Важный для нас вопрос - это бюджет. В последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами, это также может создавать проинфляционные эффекты", - сказала она.

По ее словам, что "бюджетный дефицит наряду с кредитом экономике является каналом создания денег - чем больше денег поступает в экономику по бюджетному каналу, тем меньше пространства для сбалансированного роста кредита экономике, того роста, который не создает избыточного инфляционного давления".

"Сдерживать рост этого кредита для обеспечения низкой устойчивой инфляции мы будем вынуждены через более высокую ключевую ставку. И долгосрочный сдвиг бюджетной политики в сторону более мягкой означает, что ЦБ придется поддерживать более высокий уровень ставок для обеспечения ценовой стабильности. Поэтому величина структурного дефицита бюджета будет влиять на нашу оценку нейтральной ставки", - объяснила глава ЦБ.

По ее словам, чтобы избежать повышения ставки и ужесточения ДКП, по мнению ЦБ, бюджетный дефицит должен постепенно сокращаться. "Мы прекрасно понимаем, что в кризисные периоды бюджетный дефицит возрастает профинансировать многие расходы антикризисного характера и структурной перестройки экономики, но, тем не менее, мы ожидаем, что бюджетный дефицит должен в долгосрочном плане сокращаться", - сказала председатель ЦБ.