"Норникель" получил согласие держателей евробондов-25 на альтернативные варианты выплат

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" получил согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году на изменение условий их обслуживания, в частности, это возможность использовать альтернативные варианты выплат и увеличение льготного периода для проведения платежей до 30 рабочих дней, следует из сообщения компании.

Изначально опубликованные в августе предложения компании касались пяти выпусков: это евробонды с погашением в 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах. "Норникель" предложил владельцам каждой серии еврооблигаций разрешить внедрить альтернативный механизм платежа, который предусматривает, что выплаты по бумагам, учет которых ведется российскими депозитариями или принадлежащим резидентам РФ через Euroclear или Clearstream, могут осуществляться заемщиком напрямую соответствующим держателям; заемщиком в адрес платежного агента в России для последующего распределения среди владельцев; с использованием других ценных бумаг или механизмов, которые будут учитывать изменения российского законодательства.

Кроме того, компания попросила инвесторов согласовать увеличение льготного периода, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения "случая неисполнения обязательств". В случае с выплатой основной суммы долга льготный период предлагается увеличить с 7 до 30 рабочих дней, в случае с выплатой процентов и других сумм – с 14 до 30 рабочих дней.

Собрания держателей еврооблигаций были назначены на 1 сентября. На следующий день компания сообщила, что изменения согласованы держателями всех выпусков еврооблигаций, за исключением евробондов с погашением в 2025 году. Повторное голосование держателей выпуска-25 было назначено на 16 сентября.

Ближайшие выплаты "Норникелю" предстояли как раз по выпуску с погашением в 2025 году – купонный платеж по графику приходился на 11 сентября.