"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" готовится к переориентации структуры своих поставок на восточные рынки, отмечая желание некоторых западных партнеров "выкручивать руки", но пока старается сохранить свое присутствие в ЕС и Америке, заявил глава компании Владимир Потанин в интервью РБК ТВ.

"Норникель" "всеми силами старается удержать действующие рынки", исходя из того, что "на других рынках нас никто не ждет, там возможны дисконты, да и вообще завоевание новых рынков всегда сопряжено с дополнительными затратами, с менее выгодной ситуацией и конъюнктурой", отметил Потанин.

Потанин добавил, что приоритетом является сохранение позиции на тех рынках, где уже работает. По итогам семи месяцев на Европу приходится 50% выручки "Норникеля", на Америку - около 20%. "Баланс немного меняется по продуктам: американцы стали больше никеля покупать, меньше палладия, но в целом по выручке пока структура сохраняется", - сказал глава "Норникеля".

"Мы готовимся к переориентации на восточные рынки не только на случай, если изменится санкционная политика или какая-то другая, но и в том числе для того, чтобы пресечь попытки наших партнеров выкручивать нам руки", - пояснил он.

"Пользуясь ситуацией, некоторые наши партнеры пытаются пересматривать в свою пользу условия существующих контрактов, пытаются сокращать объем закупок на будущий период, накладывая на себя такие своеобразные самосанкции, максимально уходя от товаров российского происхождения. Получается, что такая альтернатива: либо идти на довольно серьезные уступки, либо переориентировать наши поставки на другие рынки", - сказал он.

"Такой баланс позволит нам избежать излишнего давления на существующих рынках - это то, что я называю "выкручиванием рук", и такой "дружбы с дисконтом" на дружественных рынках. Именно поэтому мы создаем и дополнительные логистические возможности, дополнительные сбытовые сети, для того чтобы сохранить как можно больше гибкости в этих условиях, чтобы ни одна из сторон, с кем нам приходится работать, не могла нам однозначно диктовать условия. До тех пор, пока у нас этот маневр будет хотя бы минимальный сохраняться, мы сможем наши интересы соблюсти в максимальной области. Как только мы попадаем в плен к какому-то клиенту на какой-то рынок, там, конечно, нам выкрутят руки по полной программе", - отметил глава "Норникеля".