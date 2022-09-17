Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Потанин заявил, что вступить в диалог по слиянию с "Русалом" не удалось

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива о слиянии "Норникеля" и "Русала" пока не нашла понимания, вступить в диалог на этот счет не удалось, сообщил глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Я не берусь анализировать причины этого. Я считаю, что идея (слияния) по-прежнему интересна, по-прежнему жива, но придется отложить ее на более поздний срок, когда наши коллеги дозреют до переговоров на эту тему", - сказал Потанин в интервью РБК ТВ в субботу.

"Идея на время потеряла свою срочность или свою актуальность", - уточнил он. Для многих компаний вопросы M&A отошли сейчас на второй план, добавил Потанин.

Также он сообщил, что после завершения акционерного соглашения в этом году "Норникель" перейдет к обычной системе корпоративного управления.

"Я считаю, что это хорошо, потому что соглашение свою роль в определенный период острого конфликта сыграло, конфликт этот притушило. А сейчас это уже рудимент, который мешает в каком-то смысле развитию компании и создает излишние права у акционеров, чего нет в нормальном корпоративном управлении", - пояснил Потанин.

В начале июля Потанин заявил, что дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала". Тогда он уточнил, чторедложение о слиянии "Норникель" получил от руководства "Русала".

Владимир Потанин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на сигнале ЦБ о паузе в снижении ставки

Конец моратория на банкротство: от защиты к санации. Обзор

ЕЭК предложила сделать биржевыми товарами в ЕАЭС газ, металлы и зерно

ЕЭК предложила сделать биржевыми товарами в ЕАЭС газ, металлы и зерно

ЦБ РФ примет меры из-за маркетинговых ставок от застройщиков по ипотеке

ЦБ РФ примет меры из-за маркетинговых ставок от застройщиков по ипотеке

На счетах типа "С" со средствами нерезидентов накоплены сотни миллиардов рублей

Глава ЦБ заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по динамике ВВП на 2022 год

Глава ЦБ заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по динамике ВВП на 2022 год

Банк России оценивает краткосрочную нейтральную ставку выше долгосрочной в 5-6%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });