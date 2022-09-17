Потанин заявил, что вступить в диалог по слиянию с "Русалом" не удалось

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива о слиянии "Норникеля" и "Русала" пока не нашла понимания, вступить в диалог на этот счет не удалось, сообщил глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Я не берусь анализировать причины этого. Я считаю, что идея (слияния) по-прежнему интересна, по-прежнему жива, но придется отложить ее на более поздний срок, когда наши коллеги дозреют до переговоров на эту тему", - сказал Потанин в интервью РБК ТВ в субботу.

"Идея на время потеряла свою срочность или свою актуальность", - уточнил он. Для многих компаний вопросы M&A отошли сейчас на второй план, добавил Потанин.

Также он сообщил, что после завершения акционерного соглашения в этом году "Норникель" перейдет к обычной системе корпоративного управления.

"Я считаю, что это хорошо, потому что соглашение свою роль в определенный период острого конфликта сыграло, конфликт этот притушило. А сейчас это уже рудимент, который мешает в каком-то смысле развитию компании и создает излишние права у акционеров, чего нет в нормальном корпоративном управлении", - пояснил Потанин.

В начале июля Потанин заявил, что дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала". Тогда он уточнил, чторедложение о слиянии "Норникель" получил от руководства "Русала".