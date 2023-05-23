Доля Европы в выручке "Норникеля" упала до 24% в I квартале

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года доля Европы в структуре выручки "Норникеля" снизилась до 24% с 47% по итогам прошлого года. Такие данные привел вице-президент "Норникеля" по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков в ходе презентации итогов компании в области устойчивого развития за 2022 год.

Основным направлением реализации стала Азия, продажи в этот регион обеспечили 45% выручки по сравнению с 31% годом ранее.

В 2021 году на Европу приходилось 53% реализации ГМК, на Азию - 27%.

"Наши традиционные рынки - рынки Европы и Америки - продолжают играть большую роль, но их значение снижается. За год с небольшим мы заметно переориентировали продажи на азиатские рынки - крупнейшим направлением на азиатском рынке, естественно, является Китай как крупнейший потребитель в мире сырья. А также выросли продажи на внутреннем рынке", - сказал Жуков.

Доля Северной и Южной Америки в первом квартале выросла - до 17% с 15% годом ранее и в 2021 году. Доля внутреннего рынка (Россия и СНГ) - увеличилась до 13% с 8% годом ранее и с 4% в 2021 году.

Относительная стабильность в географической структуре сбыта в 2022 году объяснялась тем, что в прошлом году в основном продавались законтрактованные в конце 2021 года объемы; клиенты "Норникеля" выполняли свои обязательства, так как компания не находится под санкциями, поясняла ранее компания.