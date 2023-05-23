Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Доля Европы в выручке "Норникеля" упала до 24% в I квартале

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года доля Европы в структуре выручки "Норникеля" снизилась до 24% с 47% по итогам прошлого года. Такие данные привел вице-президент "Норникеля" по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков в ходе презентации итогов компании в области устойчивого развития за 2022 год.

Основным направлением реализации стала Азия, продажи в этот регион обеспечили 45% выручки по сравнению с 31% годом ранее.

В 2021 году на Европу приходилось 53% реализации ГМК, на Азию - 27%.

"Наши традиционные рынки - рынки Европы и Америки - продолжают играть большую роль, но их значение снижается. За год с небольшим мы заметно переориентировали продажи на азиатские рынки - крупнейшим направлением на азиатском рынке, естественно, является Китай как крупнейший потребитель в мире сырья. А также выросли продажи на внутреннем рынке", - сказал Жуков.

Доля Северной и Южной Америки в первом квартале выросла - до 17% с 15% годом ранее и в 2021 году. Доля внутреннего рынка (Россия и СНГ) - увеличилась до 13% с 8% годом ранее и с 4% в 2021 году.

Относительная стабильность в географической структуре сбыта в 2022 году объяснялась тем, что в прошлом году в основном продавались законтрактованные в конце 2021 года объемы; клиенты "Норникеля" выполняли свои обязательства, так как компания не находится под санкциями, поясняла ранее компания.

Норникель Европа Азия Владимир Жуков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Санкции осваивают золотодобычу. Обзор

Санкции осваивают золотодобычу. Обзор

Минфин и Банк России обсуждают варианты запуска страхования на новых территориях

В Минэкономразвития ждут от "зеленой ипотеки" помощи в переходе от льготных программ

В Минэкономразвития ждут от "зеленой ипотеки" помощи в переходе от льготных программ

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

ВТБ отмечает спрос клиентов на инструменты в юанях

Умеренная погода позволяет Европе экономить газ и закачивать больше в ПХГ

Умеренная погода позволяет Европе экономить газ и закачивать больше в ПХГ

"Авилон" закрыл сделку по приобретению российских активов Volkswagen

Костин заявил об интересе ВТБ к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов

Костин заявил об интересе ВТБ к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов

Brent подорожала до $76,13 за баррель

Brent подорожала до $76,13 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });