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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Минимальную цену этанола из пищевого сырья предложено повысить до 68 рублей за литр

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает с 1 января 2023 года повысить до 68 рублей минимальную цену за 1 литр этилового спирта из пищевого сырья. Проект такого приказа опубликован на портале проектов правовых актов. Цена указана без учета акциза и НДС.

В 2022 году минимальная цена спирта составляет 63 рубля за литр.

В пояснительной записке говорится, что необходимость повышения связана как с ростом затрат на производство продукции, так и с уровнем инфляции. Основным сырьем для производства этилового спирта являются зерновые культуры. При расчете минимальной цены рассматривались изменения цен производителей на пшеницу и рожь. Так, производители пшеницы в январе-июне 2022 года повысили цены по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8,1%, ржи - на 13,6%.

Кроме того, в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость грузоперевозок железнодорожным транспортом выросла на 9,6%, автомобильным - на 14,2%. "Необходимо также отметить влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений в 2022 году, проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов", - отмечается в документе.

Минфин
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