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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

США продадут 10 млн баррелей нефти из резервов в ноябре

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США сообщило, что продаст еще 10 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

Минэнерго намерено поставить малосернистую нефть из SPR в объеме до 10 млн баррелей из нефтехранилищ в Техасе и Луизиане в ноябре. Заявки будут приниматься до 27 сентября. Контракты с компаниями, которым будет отгружаться топливо, ведомство заключит не позднее 7 октября.

Эти объемы входят в объявленный США в марте план по реализации нефти из SPR в объеме 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Изначально план был рассчитан на шесть месяцев, начиная с мая. Однако с мая по настоящее время администрация заключила контракты на поставку только 155 млн баррелей нефти. При этом последняя дата поставки в рамках этих контрактов назначена на 22 октября.

Крупнейшими покупателями нефти из SPR до настоящего момента были американские операторы НПЗ Valero Energy Co. и Marathon Oil Corp., напоминает Bloomberg.

SPR США Минэнерго Техас Луизиана Valero Energy Marathon Oil
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