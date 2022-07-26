Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

США высвободят еще 20 млн баррелей нефти из резервов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США объявило о высвобождении 20 млн баррелей нефти из стратегических запасов (SPR) с поставкой топлива в период с 16 сентября по 21 октября.

Министерство планирует выпустить на рынок 17,2 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 2,8 млн баррелей - высокосернистой.

Продажи будут осуществляться с трех площадок SPR: до 9,6 млн баррелей - с West Hackberry, до 7,6 млн баррелей - с Big Hill, до 2,8 млн баррелей - с Bryan Mound.

Заявки будут приниматься до 2 августа. Контракты с компаниями, которым будет отгружаться топливо, ведомство заключит не позднее 11 августа.

Эти объемы входят в объявленный США в марте план по реализации нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на протяжении шести месяцев из SPR для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках.

Ранее США продали из резервов 90 млн баррелей нефти: 50 млн баррелей с поставкой в мае и июне, еще 40,1 млн баррелей - с поставкой в июле и августе.

США Минэнерго SPR West Hackberry Big Hill Bryan Mound
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Космонавт Борисов полетит на МКС на корабле Crew Dragon весной 2024 года

В NASA заявили, что не получали уведомления о выходе России из проекта МКС

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Банкоматы Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"

Совет ЕС решил еще на полгода продлить санкции против РФ в связи с Украиной

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

В санкционные списки Лондона включили министра юстиции РФ и ряд губернаторов

В санкционные списки Лондона включили министра юстиции РФ и ряд губернаторов

Прага сообщила, что в ЕС добились политического соглашения о сокращении спроса на газ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });