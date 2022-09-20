Индексы РТС и МосБиржи начали торги ростом на на 0,1%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стагнации котировок нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,1%, в росте лидируют котировки финансовых компаний и золотодобытчиков.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 2433,49 пункта; индекс РТС вырос на 0,1%, до 1274,49 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар подешевел на 6 копеек до 60,1 рубля.

Подорожали расписки TCS Group (+1,8%), акции ПАО "Полюс" (+1,2%), "Яндекса" (+1%), расписки OZON (+0,8%), бумаги Polymetal (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,9%), "ММК" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным. Рынки устали закладывать в цены потенциальную агрессивность Федеральной резервной системы и посчитали достигнутые значения достаточным низким стартом, чтобы принять вероятное ужесточение на 100 базисных пунктов. Китай подает признаки смягчения отношения к коронавирусу, ослабив правила для приграничного туризма. Японская инфляция находится на многолетних максимумах, но именно этого долгое время добивался регулятор. Поэтому реакции в ближайшее время не будет.

Российский рынок, скорее всего, проведет вторник в консолидации. Идей для сильного роста пока не наблюдается, как и для активных продаж пока нет оснований. Рубль продолжит получать поддержку экспортеров на фоне предстоящих налоговых платежей, считает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что во вторник российский рынок акций продолжит консолидацию с попытками роста индекса МосБиржи.

Негативные настроения на мировых рынках начали ослабляться, инвесторы ждут итогов заседания ФРС, который может повысить ставку на 75 б.п. (до 3-3,25% годовых). Сдержанный оптимизм на глобальных рынках, вызванный в первую очередь техническими факторами, во вторник инерционно сохранится. Сильного роста не ожидается ввиду значимости решения ФРС и прогнозов регулятора по экономике и ставке.

Индекс МосБиржи в первой половине дня останется в зоне 2400-2450 пунктов, но будет вновь пытаться пойти выше. Можно рассчитывать на некоторое оживление спроса на ключевые "фишки" ввиду улучшения ценовой конъюнктуры рынка нефти, также не исключено продолжение ралли акций компаний IT-сектора, считает Локтюхов.

Замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко ожидает во вторник смешанную динамику blue chips, ориентиром для индекса МосБиржи выступит диапазон 2400-2450 пунктов, для валютной пары доллар/рубль - коридор 59-61 рубль/$1. В фокусе внимания участников торгов нет событий, которые могут заметно повлиять на динамику на валютном и фондовом рынках.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,8% в преддверии заседания ФРС, хотя в начале торгов индикаторы снижались.

Главным событием недели для инвесторов станет заседание ФРС, которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов, хотя некоторые экономисты допускают вероятность еще большего подъема, сразу на 100 б.п.

За неделю, прошедшую с публикации отчета об августовской инфляции в США, индекс S&P 500 потерял порядка 6%. Данные указали на снижение темпов роста потребительских цен в прошлом месяце до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, но подъем все равно оказался выше прогнозов рынка.

Также в понедельник стало известно, что индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в сентябре снизился по итогам девятого месяца подряд. Значение индикатора составило минимальные с мая 46 пунктов по сравнению с 49 пунктами в августе, тогда как аналитики ожидали менее значительного снижения индикатора - до 47 пунктов.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,4%).

На этой неделе состоятся также заседания Банка Японии и Банка Англии. Банк Японии, как ожидается, оставит неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, которое завершится в четверг. При этом он может пересмотреть экономические прогнозы.

В четверг пройдет заседание Банка Англии, который, по прогнозам экспертов, может поднять процентные ставки до 2,25% годовых с 1,75%.

Народный банк Китая (НБК) во вторник оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, по пятилетним кредитам - на уровне 4,3% годовых, что совпало с ожиданиями.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% в годовом выражении после июльского роста на 2,6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста накануне. К 10:01 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $91,93 за баррель (+0,7% в понедельник), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $85,6 за баррель (+0,7% в понедельник).

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы.

Потенциальное увеличение предложения на рынке может также негативно сказаться на нефтяных котировках. Администрация президента США Джо Байдена объявила, что продаст дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

Кроме того, национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc объявила о мерах по увеличению добычи до 5 млн баррелей нефти в сутки к 2025 году с текущих 3,4 млн б/с.

НПЗ в Китае подали заявки на поставки дополнительных 15 млн тонн нефтепродуктов в рамках экспортной квоты, что может увеличить предложение топлива в мире.