Эксперты ждут подорожания золота выше $1800 за унцию к концу года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Даже самая "ястребиная" за последние десятилетия политика Федеральной резервной системы США не может подавить энтузиазм представителей золотодобывающей отрасли, сообщает Bloomberg. Как показал опрос участников отраслевого Denver Gold Forum, они ожидают подорожания золота к концу 2022 года до $1806 за унцию.

Это на 7,8% выше уровня на закрытие торгов 19 сентября. В последний раз цена золота поднималась выше $1800 за унцию в начале июля.

Инвесторы со всего мира, включая центральные банки, по-прежнему хотят делать стратегические вложения в золото, отмечает Джозеф Каватони из Всемирного совета по золоту. "Кроме того, геополитические риски будут держать золото в центре внимания каждого инвестора", - полагает он.

Котировки золота держались выше $1700 за унцию большую часть сентября, но на прошлой неделе упали на ожиданиях того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки минимум на 75 базисных пунктов 21 сентября.

Ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции привело к повышению процентных ставок и росту курса американской нацвалюты. И то, и другое - плохие новости для золота. "Выбор явно в пользу доллара США", - полагает главный исполнительный директор Wheaton Precious Metals Corp. Рэнди Смоллвуд.

Тем не менее, поддержку золоту оказывает геополитическая напряженность в мире, включая конфликт на Украине. Энергетический кризис в Европе и политика "нулевой терпимости" Китая при борьбе с COVID-19 указывают на вероятность замедления темпов роста мировой экономики, что также может побудить инвесторов к наращиванию вложений в золото в качестве страховки, отмечает Bloomberg.

"Это защитный актив в период макроэкономической и геополитической неопределенности", - заявил исполнительный председатель Yamana Gold Inc. Питер Марроне.

Декабрьские контракты на золото на NYMEX подорожали на 0,3% в ходе торгов во вторник - до $1682,9 за унцию.