Золото вернулось к минимумам более чем за два года в ожидании заседания ФРС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают снижаться в понедельник, снова опустившись до минимумов с весны 2020 года в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о размере ключевой процентной ставки.

Котировки декабрьских контрактов на золото Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:27 по московскому времени опустились на 0,5% - до $1675,2 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре дорожает на 0,3% и торгуется в районе $19,44 за унцию.

В четверг на прошлой неделе золото завершило торги на самой низкой отметке с 3 апреля 2020 года - $1677,30. В пятницу котировки опускались еще ниже, однако выросли под конец сессии.

"Период перед заседанием ФРС оказался очень негативным для золота. Но сейчас давление несколько ослабло, и возможно, цены стабилизируются до самого решения", - написал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и рынок уверен, что американский Центробанк повысит ставку как минимум на 75 базисных пунктов - а некоторые аналитики полагают, что подъем может составить даже 100 б.п.