Дума согласилась перенести сроки внесения в парламент проекта бюджета

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума на внеочередном заседании приняла сразу в трех чтениях закон, который сдвигает в 2022 году с 15 сентября на 1 октября крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на трехлетний период.

Правительство внесло этот законопроект в палату 14 июля.

В пояснительной записке к документу чиновники объяснили, что проект бюджета нужно будет составлвять с учетом мер по предотвращению влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора.

Дума уже приняла закон, который приостанавливает в 2022 году действие нормы Бюджетного кодекса, по которой прогноз доходов бюджета формируется на основе законодательства, действующего на дату внесения трехлетнего бюджета в Госдуму.

"Приостановка данной нормы позволит при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на трехлетний период учесть те изменения налогового законодательства, которые еще находятся в стадии разработки, в том числе в нефтегазовой сфере", - объяснялзамглавы Минфина Тимур Максимов.

В 2022 году проект федерального закона о бюджете должен был быть внесен до 15 сентября, в то время как ранее крайний срок был 1 октября. При этом одновременно с проектом бюджета ЦБ должен будет внести проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. С этого года срок внесения документа ЦБ увязывается со сроком внесения бюджета, в то время как раньше он был тоже до 1 октября.

В итоге, если бы закон не был принят, как бюджет, так и основные направления ДКП было бы необходимо внести до 15 сентября.