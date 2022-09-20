ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие банки Армении самостоятельно примут решения в связи с санкциями относительно обслуживания российской платежной системы "Мир", заявляют в Центральном банке Армении.

"Коммерческие банки самостоятельно управляют свои риски, в том числе, связанные с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке", - заявили в ЦБ республики Общественному телевидению в ответ на запрос о возможности прекращения обслуживания карт "Мир".

Между тем, СМИ Армении сообщают, что обслуживание карт "Мир" в республике прекращено, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах.

В понедельник приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), следом за ним - турецкий DenizBank в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).