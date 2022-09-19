Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир"

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank) приостановил прием карт платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), сообщает агентство Bloomberg.

Прием карт остановлен на время, пока кредитная организация оценивает заявление OFАС, сообщили агентству в банке.

В четверг OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", - подчеркнули в ЦБ.

"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир", но, конечно, сталкиваемся со сложностями, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. И такие отказы (приема карт - ИФ) бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная постоянная работа", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Ранее на прошлой неделе ряд российских СМИ сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать оплату картами "Мир" из-за риска вторичных санкций. Как заявлял Комлев, карты "Мир" в Турции работали в штатном режиме, происходили лишь "точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле".

Также на прошлой неделе об усилении давления со стороны США и ЕС на банковский сектор Турции из-за опасений, что он может использоваться российскими властями для обхода санкций, сообщала газета Financial Times. Как отмечали источники FT, США сосредоточили свое внимание на турецких банках, сотрудничающих с платежной системой "Мир". При этом Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свои опасения турецким официальным лицам.

В Турции карты "Мир" принимают Isbanki, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank. При этом некоторые из них могут самостоятельно приостанавливать обслуживание в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир".

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.