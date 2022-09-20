Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Турецкий DenizBank приостановил прием карт платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), сообщает газета Financial Times.

Как сообщает источник FT, банк заморозил операции в конце прошлой недели.

В понедельник приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), сообщило агентство Bloomberg. Прием карт остановлен на время, пока кредитная организация оценивает заявление OFАС, уточнили в банке.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) комментируя заявление Isbanka сообщили, что обслуживание карт "Мир" за рубежом зависит от позиции конкретных кредитных организации. "Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Разъяснение OFAC по санкциям против РФ

Ранее 15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", - подчеркнули в ЦБ.

"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир", но, конечно, сталкиваемся со сложностями, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. И такие отказы (приема карт - ИФ) бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная постоянная работа", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Ранее на прошлой неделе ряд российских СМИ сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать оплату картами "Мир" из-за риска вторичных санкций. Как заявлял генеральный директор НСПК, карты "Мир" в Турции работали в штатном режиме, происходили лишь "точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле".

Кроме Isbank и DenizBank карты "Мир" принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. При этом некоторые из них могут самостоятельно приостанавливать обслуживание в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир".

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.