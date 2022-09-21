ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банки Казахстана сами принимают решения о работе с картами "Мир", сообщили "Интерфаксу" в Национальном банке.

Законодательство Казахстана не предусматривает ограничений на прием казахстанскими банками карт "Мир" к обслуживанию и на использование таких карт клиентами, отметил представитель ЦБ.

"Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе -выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию", - утонили в фининституте.

Ранее 21 сентября "Известия" сообщили, что вслед за турецкими банками карты "Мир" перестал принимать Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.

В Народном банке разъяснили, что карты "Мир" перестали обслуживать еще весной, новых ограничений с тех пор не вводили, и картами "Мир" по-прежнему можно расплачиваться через обслуживаемые банком POS-терминалы.

"ЦентрКредит", входящий в топ-10 банков Казахстана, сообщил, что планирует ограничить сотрудничество с системой "Мир", но деталей пока не раскрыл.

В сентябре стали появляться сообщения о проблемах с картами "Мир" в Турции. 20 сентября прием этих карт приостановил Turkiye Is Bankasi (Isbank), следом за ним - турецкий DenizBank.

Также 20 сентября армянские СМИ сообщили, что обслуживание карт "Мир" в республике прекращено. Коммерческие банки Армении самостоятельно принимают подобные решения, заявили в Центральном банке страны.

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, по которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. Одновременно с публикацией разъяснения OFAC добавило в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой. Сейчас на сайте НСПК такая информация недоступна.