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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Народный банк Казахстана продолжает обслуживать карты "Мир" в POS-терминалах

Банк "ЦентрКредит" ограничит сотрудничество с системой "Мир"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Казахстана, крупнейший в стране, перестал обслуживать карты российской платежной системы "Мир" в своей банкоматной сети еще весной, но с тех пор новых ограничений не вводил, сообщили "Интерфаксу" в банке. Картами "Мир" можно расплачиваться через обслуживаемые банком POS-терминалы.

Так в кредитной организации прокомментировали сообщение "Известий" о том, что вслед за турецкими банками карты "Мир" перестал принимать Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.

"ЦентрКредит", входящий в топ-10 банков Казахстана, планирует ограничить сотрудничество с системой "Мир", но других деталей пока не сообщает.

"Банк принимает карты "Мир" только от банков РФ, не находящихся под санкциями. С момента включения платежной системы "Мир" (гендиректора Национальной системы платежных карт, НСПК, Владимира Комлева - ИФ) в SDN список договор о сотрудничестве будет ограничен. О любых изменениях банк сообщит дополнительно", - заявили агентству в банке.

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, по которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

Сейчас информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

В сентябре стали появляться сообщения о проблемах с картами "Мир" в Турции. 20 сентября прием этих карт приостановил Turkiye Is Bankasi (Isbank), следом за ним - турецкий DenizBank.

Также 20 сентября армянские СМИ сообщили, что обслуживание карт "Мир" в республике прекращено. Коммерческие банки Армении самостоятельно принимают подобные решения, заявили в Центральном банке Армении.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

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