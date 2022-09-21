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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Дефляция в РФ с 13 по 19 сентября составила 0,03%

Годовая инфляция замедлилась до 13,9%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Росстат с 13 по 19 сентября 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,03% после дефляции также в 0,03% с 6 по 12 сентября, 0,13% с 30 августа по 5 сентября, 0,16% с 23 по 29 августа.

Как сообщил в среду Росстат, с начала сентября потребительские цены в РФ снизились к 19 сентября на 0,15%, с начала 2022 года к 19 сентября цены выросли на 10,23%.

Резкое замедление дефляции почти до нулевых значений в последние две недели во многом вызвано значительным скачком цен на огурцы - на 12,4% с 13 по 19 сентября после роста на 8,4% неделей ранее.

Это привело практически к окончанию сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию - с 13 по 19 сентября она подешевела лишь на 0,1% после снижения на 1,6% неделей ранее и на 3,4% двумя неделями ранее.

Из данных Росстата за 19 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 19 сентября примерно до 13,92% с 14,05% на 12 сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

Цены на продукты

За период с 13 по 19 сентября 2022 г. снизились цены: на гречневую крупу - на 1,3%, сахарный песок - на 1,2%, мясо кур, маргарин, черный чай, пшено - на 0,4%.

В то же время выросли цены на куриные яйца - на 0,7%, вареные колбасы - на 0,5%, мороженую рыбу - на 0,4%, пастеризованное молоко и печенье - на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1% (неделей ранее снизились на 1,6%), в том числе на лук - 7,0%, морковь - 4,6%, картофель и свеклу - 3,3%, яблоки - 2,7%, капусту - 1,3%. В то же время цены на огурцы выросли на 12,4%, бананы - на 2,2%, помидоры - на 1,6%.

Лекарства и непродовольственные товары

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на эргоферон - на 1,2%, левомеколь - на 0,7%, поливитамины и аллохол - на 0,5%, корвалол - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - 0,9%, джинсы для детей, мыло, спички - на 0,3%.

Одновременно снизились в цене плиты ДСП - на 1,0%, телевизоры - на 0,7%, смартфоны - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю снизилась на 1,7% (неделей ранее выросла на 3,7%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 19 сентября также на уровне 13,92%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 13 по 19 сентября 2022 г. дефляция продолжилась - цены снизились на 0,03%, как и неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась до 13,92% г/г. Продолжилось снижение цен в секторе продовольственных товаров (на 0,05%) за счет удешевления плодоовощной продукции и других продуктов питания. В секторе туристических и регулируемых услуг снижение цен возобновилось (на 0,06%) при удешевлении авиабилетов, услуг санаториев и гостиниц. В непродовольственном сегменте на отчетной неделе цены не изменились (0,00%), вместе с тем продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы", - говорится в обзоре.

Сентябрьское решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала глава ЦБ.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду озвучил новый прогноз министерства по инфляции на 2022 год - 12,4% (против 13,4% в середине августа), на 2023 год - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября по инфляции в 2022 году, равняется 12,7% (снизился с 13,6% по опросу в начале июля), в 2023 году - 6,1%.

Росстат
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