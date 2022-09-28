Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

Годовая инфляция в стране замедлилась до 13,7%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Росстат с 20 по 26 сентября 2022 года зафиксировал в России инфляцию на уровне 0,08% после двух недель дефляции по 0,03% и дефляции в 0,13% с 30 августа по 5 сентября.

Рост цен в РФ фиксируется впервые с "тарифной недели" в начале июля - тогда он объяснялся индексацией тарифов на услуги ЖКХ.

Как сообщил Росстат, с начала сентября потребительские цены в стране снизились к 26 сентября на 0,07%, с начала 2022 года к 26 сентября цены выросли на 10,32%.

Из данных Росстата за 26 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России замедлилась по состоянию на 26 сентября примерно до 13,7% с 13,92% на 19 сентября, 14,05% на 12 сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

На неделе с 19 по 26 сентября прекратилось сезонное снижение цен на фрукты и овощи - эта продукция подорожала на 0,5%, в том числе цены на огурцы выросли на 7,2%, помидоры - 4,7%, бананы - 2,5%, капусту - 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 3,3%, лук - на 3,2%, морковь - на 1,5%, картофель - на 0,2%, свеклу - на 0,1%.

За период с 20 по 26 сентября значительно выросли цены: на куриные яйца - на 0,8%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,7%.

В то же время опустились цены: на сахарный песок - на 1,7%, гречневую крупу - на 1,3%, пшено - на 0,5%, соль - на 0,3%.

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на эргоферон - на 1,7%, левомеколь - на 1,1%, метамизол натрия (анальгин отечественный), ренгалин и поливитамины - на 0,4%

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 1,2%, спички - на 0,9%, шампуни - на 0,7%.

Одновременно снизились цены на плиты ДСП - на 1,1%, смартфоны - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю уменьшилась на 0,8% (неделей ранее снизилась на 1,7%).

Банк России 16 сентября ожидаемо решил снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, но не сдал традиционный сигнал о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала глава ЦБ.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября по инфляции в 2022 году, равняется 12,7% (снизился с 13,6% по опросу в начале июля), в 2023 году - 6,1%.