Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Национальная нефтяная компания Абу-Даби может купить как весь Gunvor, так и долю в нем

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Co., ADNOC) рассматривает возможность покупки сырьевого трейдера Gunvor Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, изучается возможность приобретения как всей компании, так и доли в ней.

ADNOC уже провела предварительные переговоры о покупке Gunvor, контрольный пакет которой принадлежит ее гендиректору Торбьорну Торнквисту. Однако для совершения сделки в том или ином виде потребуются месяцы, и ее заключение не гарантировано, отмечают собеседники агентства.

Gunvor - один из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами, а также важный игрок на рынке сжиженного природного газа. В первом полугодии 2022 года компания получила рекордную прибыль после налогообложения - $841 млн, увеличив выручку в 1,9 раза, до $89,1 млрд.

Данных о том, сколько ADNOC готова заплатить за Gunvor, нет, отмечает Bloomberg. По данным на конец июня сырьевой трейдер оценивал свой акционерный капитал более чем в $4 млрд.

Торнквист, владеющий более 88% Gunvor, ранее в этом году заявлял, что рассматривает возможность заключения партнерств, которые могут включать вливание капитала в компанию для дальнейшего развития бизнеса.