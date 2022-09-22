В Думе предложили государству взять на себя часть рисков банков по кредитам мобилизованных

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку начал разработку законопроекта о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам для мобилизованных граждан, но внедрение каникул может оказать влияние на финансовую устойчивость банков, поэтому государство могло бы взять на себя часть рисков, считает глава комитета Анатолий Аксаков.

"Наверняка многие призванные граждане являются заемщиками кредитных организаций и, естественно, в этот период, когда они будут выполнять военные задачи, у них будут сложности в выполнении своих обязательств по взятым кредитам. Здесь нам надо найти такую формулу, которая <...> дает возможность спокойно выполнять свои задачи нашим гражданам, боевые задачи, ну и при этом они не должны боятся за ситуации, связанные с потребительскими кредитам. Знаю, что банки многие идут на встречу, но при этом у них могут быть сложности уже регуляторные, поскольку никто никакие требования не прописывает, как относится к таким кредитам со стороны регулятора", - сказал он в ходе форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

"Нам надо очень внимательно посмотреть. С одной стороны, дать такую возможность гражданам, во-вторых, надо сделать так, чтобы и у банков не было рисков, потому что нагрузка на кредитную организацию может резко возрасти, и мы должны посмотреть... Может быть, частично государство должно - или может даже полностью, это все вопрос дискуссии - взять на себя риски, связанные с невыполнением обязательств перед кредитными организациями для того, чтобы вот этот факт не создавал проблемы для работы кредитной организации, но и самое главное не создавал проблемы для тех, кто выполняет боевые задачи", - сказал глава комитета.

Ранее сообщалось, что ряд депутатов Госдумы от фракции ЛДПР готовят законопроект, который предлагает переложить на государство обслуживание ипотечных и автокредитов на время мобилизации заемщика.