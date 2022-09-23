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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Правительство занялось вопросом кредитной амнистии для мобилизованных россиян

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос кредитной амнистии для мобилизованных россиян прорабатывается в правительстве, в Кремле пока нет позиции по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать и так далее. Пока четкая позиция не сформирована", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, какую позицию по вопросу кредитной амнистии занимают в Кремле.

По словам Пескова, "очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться".

Ранее сообщалось, что Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, в дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе.

Дмитрий Песков
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