Правительство занялось вопросом кредитной амнистии для мобилизованных россиян

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос кредитной амнистии для мобилизованных россиян прорабатывается в правительстве, в Кремле пока нет позиции по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать и так далее. Пока четкая позиция не сформирована", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, какую позицию по вопросу кредитной амнистии занимают в Кремле.

По словам Пескова, "очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться".

Ранее сообщалось, что Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, в дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе.