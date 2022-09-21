В Думе готовы решить законодательным путем вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов заявил, что рекомендации Центрального банка России по введению "кредитных каникул" для мобилизованных граждан будут поддержаны законодательными решениями в случае нежелания банков их исполнять.

"Если нет, то мы внесем соответствующие изменения в законодательство", - написал Неверов по этому поводу в среду в своем телеграм-канале.

Вместе с тем он выразил надежду, что банки и микрофинансовые организации прислушаются к рекомендациям российского ЦБ.

В целом он назвал правильной и своевременной инициативу Центробанка, заметив, что она "позволит поддержать мобилизованных граждан и их семьи, не допустить негативных последствий из-за невозможности, в том числе технической (не везде будет возможность перевести деньги), своевременно произвести выплаты по ипотеке и другим кредитам".

Президент России Владимир Путин выступил в среду с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, в дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе, говорится в сообщении регулятора.

Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ, могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

Регулятор рекомендует банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.