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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:37

Закупки регионов у единственных поставщиков выведут из-под закона "О защите конкуренции"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 127020-8, по которому госзакупки региональных органов власти у единственных поставщиков будут выведены из-под действия закона "О защите конкуренции" (135-ФЗ).

Законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба.

В соответствии с законопроектом, положения 135-ФЗ не будут распространяться на временные нормы, которые позволяют региональным и местным администрациям принимать нормативные правовые акты об определении едпоставщиков при закупке тех или иных товаров, работ, услуг.

Чтобы исключить применение норм антимонопольного реагирования и контроля, ФАС предлагает изменить статью 15 федерального закона №46 "в части установления моратория на применение антимонопольного законодательства к действиям высших должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ при принятии соответствующих решений (об определении едпоставщиков - ИФ), а также на отношения, связанные с осуществлением госзакупок в соответствии с этими решениями", говорится в пояснительной записке к этому законопроекту.

В марте в связи с введением различных антироссийских санкций был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на поддержку сферы закупок в условиях санкционного давления. В их числе поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволяющие органам власти регионов временно (до конца 2022 года) принимать решения об определении едпоставщиков по тем или иным госзакупкам. Также были приняты необходимые для запуска этой нормы подзаконные акты.

ФАС Госдума правительство
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