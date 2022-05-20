Закупки регионов у единственных поставщиков выведут из-под закона "О защите конкуренции"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 127020-8, по которому госзакупки региональных органов власти у единственных поставщиков будут выведены из-под действия закона "О защите конкуренции" (135-ФЗ).

Законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба.

В соответствии с законопроектом, положения 135-ФЗ не будут распространяться на временные нормы, которые позволяют региональным и местным администрациям принимать нормативные правовые акты об определении едпоставщиков при закупке тех или иных товаров, работ, услуг.

Чтобы исключить применение норм антимонопольного реагирования и контроля, ФАС предлагает изменить статью 15 федерального закона №46 "в части установления моратория на применение антимонопольного законодательства к действиям высших должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ при принятии соответствующих решений (об определении едпоставщиков - ИФ), а также на отношения, связанные с осуществлением госзакупок в соответствии с этими решениями", говорится в пояснительной записке к этому законопроекту.

В марте в связи с введением различных антироссийских санкций был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на поддержку сферы закупок в условиях санкционного давления. В их числе поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволяющие органам власти регионов временно (до конца 2022 года) принимать решения об определении едпоставщиков по тем или иным госзакупкам. Также были приняты необходимые для запуска этой нормы подзаконные акты.