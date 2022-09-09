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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Банк Англии перенесет заседание на неделю в связи с кончиной Елизаветы II

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии принял решение отложить на неделю сентябрьское заседание, на котором будет обсуждаться изменение ключевой процентной ставки, из-за национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II, говорится в сообщении ЦБ.

Заседание Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) состоится 22 сентября, а не 15 сентября, как планировалось ранее. Решение будет объявлено в 14.00 по московскому времени.

Экономисты Deutsche Bank прогнозируют, что ключевая ставка Банка Англии будет повышена на 50 базисных пунктов, до 2,25% годовых, при этом многие члены MPC могут проголосовать за подъем на 75 б.п.

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Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона
Елизавета II Великобритания
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