Spiegel сообщил о планах ФРГ национализировать бывшую структуру "Газпрома" - Sefe

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти Германии намереваются провести национализацию компании Sefe - бывшей дочерней структуры "Газпрома", пишет Der Spiegel, не называя источников.

"По информации Der Spiegel, Sefe, уже находящаяся в доверительном управлении немецкого правительства, перейдет в собственность государства. Компания со штаб-квартирой в Берлине является бывшей дочерней структурой российского "Газпрома", - пишет издание.

По его информации, такие меры связаны с ситуацией вокруг газовой компании со штаб-квартирой в Лейпциге VNG (Verbundnetz Gas Agbo), которая в начале сентября подала заявку на государственную помощь. VNG до этого заключила крупный контракт на поставки российского газа через Sefe - до перебоев с поставками газа.

Der Spiegel отмечает, что национализация Sefe будет проведена в интересах безопасности ФРГ, и поэтому не будет предусматривать компенсаций со стороны германских властей российской стороне. В то же время национализация откроет путь к дополнительной помощи компании.

В Минэкономики ФРГ эту информацию Der Spiegel не подтвердили.

В середине сентября стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ получило под свой контроль дочернюю структуру "Роснефти", Rosneft Deutschland и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах в Германии.