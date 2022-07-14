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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой "Газпрома" в ФРГ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минфин США решил временно разрешить проводить операции с германской компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

В опубликованных министерством пояснениях говорится, что до 16 декабря 2022 года разрешаются "все транзакции, касающиеся SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее - GAZPROM Germania GmbH. 31 марта 2022 года Группа "Газпром" прекратила участие в GAZPROM Germania GmbH; сейчас компания находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии)".

При этом Минфин отмечает, что существуют исключения из этого правила: запрещены транзакции, нарушающие санкции США против России, в частности - операции, в которых участвуют фигуранты санкционных списков.

В начале июля стало известно, что в Германии одобрен закон, позволяющий правительству приобрести долю в SEFE Securing Energy for Europe.

Газпром Германия США Минфин SEFE Securing Energy GAZPROM Germania
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