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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Гендиректор ДОМ.РФ предложил Путину сделать "Семейную ипотеку" бессрочной

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг предложил сделать "Семейную ипотеку" бессрочной.

"Программа заканчивается в следующем году, считаю, что можно рассмотреть ее продление, сделать бессрочной. Это мощная демографическая программа", - сказал Мутко.

Он добавил, что программа имеет важное значение для развития демографии страны. С запуска "Семейной ипотеки" родились 400 тыс. детей.

Мутко предложил распространить программу на все семьи с детьми, а также дополнительно снизить ставку при приобретении жилья более 55 "квадратов".

"Семейная ипотека"

Ранее Минфин РФ подготовил изменения, которые распространяют ипотеку по льготной ставке на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 года. Проект позволит семьям с детьми получить ипотеку по льготной ставке до 1 июля 2024 года. "Семейная ипотека" действует до конца 2023 года и распространяется на россиян, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок и последующие дети.

Объем средств на программу семейной ипотеки, заложенный в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, составляет 112,5 млрд рублей (из них в 2022 году - 28,6 млрд, в 2023 году - 40,6 млрд, в 2024 году - 43,3 млрд).

Кроме того, эксперты прогнозируют, что спрос на программу "Семейная ипотека" в 2023 году составит порядка 166 тыс. кредитов на сумму 1,16 трлн рублей. По предварительным расчетам, расходы федерального бюджета составят в 2023 году 84,6 млрд рублей, в 2024 году - 72,6 млрд, в 2025 году - 43,9 млрд.

Виталий Мутко ДОМ.РФ Владимир Путин Семейная ипотека
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