Программу льготной ипотеки распространят на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 г.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил изменения, распространяющие ипотеку по льготной ставке на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 года.

Проект постановления опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Документ подготовлен во исполнение поручения президента от 18 июня 2022 года по итогам встреч по вопросам социальной поддержки детей.

Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотеку по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года включительно.

Сейчас программа льготной семейной ипотеки действует до конца 2023 года и распространяется на граждан, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок и последующие дети.

По состоянию на 1 августа 2022 года в рамках программы семейной ипотеки смогли улучшить жилищные условия или снизить платежную нагрузку более 372 тыс. семей. Общая сумма предоставленных средств кредиторами составила 1,3 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту.

Объем средств на программу семейной ипотеки, заложенный в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, составляет 112,5 млрд рублей (из них в 2022 году – 28,6 млрд рублей, в 2023 году – 40,6 млрд рублей, в 2024 году – 43,3 млрд рублей). Дополнительные расходы федерального бюджета в 2022 году в связи с унификацией целей кредитования и их корректировки, учитывая снижение ключевой ставки Банка России, не потребуются.

С учетом расширения категории участников спрос на программу "Семейная ипотека" в 2023 году составит порядка 166 тыс. кредитов на сумму 1,16 трлн рублей. По предварительным расчетам расходы федерального бюджета составят в 2023 году 84,6 млрд рублей, в 2024 году – 72,6 млрд рублей, в 2025 году – 43,9 млрд рублей.

Документ также разрешает выдачу ипотеки по льготной ставке для приобретения жилья у управляющей компании, которая является застройщиком (имеет оформленное разрешение на строительство и соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию).