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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

На поддержку льготной ипотеки направят еще 56 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство направит дополнительные средства на поддержку льготной ипотеки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство по поручению президента продолжает системно поддерживать льготную ипотеку, выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до семи процентов годовых. Сегодня направим дополнительные средства – более 56 млрд рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, "Большая часть из них пойдет на финансирование льготной программы. Свыше 16,5 млрд – на семейную и почти пять миллиардов – на дальневосточную".

"Такая помощь позволит нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов", - подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин
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