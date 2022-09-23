Инвесторы "поставили на паузу" сделки в российском растениеводстве из-за снижения цен

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В российском растениеводстве с 2017 года объем сделок M&A составил 161 млрд рублей, но сейчас из-за снижения цен на продукцию интерес инвесторов снизился. Об этом на бизнес-конференции в Москве заявил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов.

"Мы сейчас общаемся со многими холдингами, многими инвесторами непрофильными. Они заявляют, что пока "поставили на паузу" рассмотрение растениеводческих активов, хотят просто посмотреть, где стабилизируются цены <...>. Все осторожничают, все просто ждут, как будут развиваться события дальше", - отметил он.

"Оценочно объем сделок M&A в растениеводстве с 2017 года по текущий момент составил порядка 161 млрд рублей. Я насчитал 37 сделок, о которых публично заявлялось. Средний тикет был порядка $57 млн", - напомнил представитель РСХБ.

По его словам, самой крупной сделкой за это время была недавняя продажа 200 тысяч га холдингом "Юг Руси" компании "Агротехнологии". По разным оценкам, ее стоимость составила от 20 млрд до 30 млрд рублей. В последние три-четыре года в растениеводстве главенствовал рынок продавца, поэтому цены находились на верхних рубежах, сказал Шумов. И сейчас в высокоурожайных регионах цены на земли остаются высокими. В частности, в Краснодарском крае они составляют от 385 тыс. до 532 тыс. рублей за 1 гектар, следует из презентации.

Как отметил Шумов, покупателями растениеводческих активов в последние годы были ключевые игроки отрасли. Это "Агрокомплекс им.Ткачева", "КДВ-Групп", агрохолдинг "Степь", холдинг "Волга-Дон", уточнил он.

В ближайшее время ожидается еще одна крупная сделка. "Банк "Траст" планирует в конце этого года - начале следующего года продать очень крупный актив - ГК "Ростагро" с 240 тысячами га земли. По нашим оценкам, туда придут очень многие. Земля остается очень интересным активом", - сказал Шумов.

В целом, считает он, возможно "некое смягчение цен на активы, потому что падает цена на конечную продукцию". "Мы видим также, что происходит в связи со сближением с Китаем: многие смотрят активы в Сибири и на Дальнем Востоке. Это также крупные холдинги, это иные инвесторы, которые хотят просто вложить свои средства и не потерять на инфляции", - заявил Шумов.