Винзавод "Коктебель" выкупил у Крыма арендуемое имущество за 110 млн руб.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ООО "Завод марочных вин "Коктебель" купило за 110 млн 178,1 тысяч рублей на аукционе во вторник имущество и земли, которые находились в собственности Крыма и ранее были переданы этой компании в аренду, говорится в материалах сайта torgi.gov.ru.

Начальная цена торгов, которые проводило Минимущества Крыма, составляла 100,18 млн рублей. Шаг аукцион – 4,999 млн рублей, или 4,99% стартовой стоимости лота.

Как сообщалось, речь идет, среди прочего, о 73 объектах недвижимого имущества и земельных участках на юго-востоке Крыма общей площадью порядка 248 тыс. кв. м., а также о движимом имуществе.

"На торги выставлены нежилые здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости, а также земельные участки, на которых они расположены. Земельные участки с многолетними насаждениями и основное технологическое оборудование предметом торгов не являются. Не продаются винодельческая продукция и виноматериалы, в том числе коллекционные", - сообщало правительство Крыма на своих страницах в соцсетях две недели назад.

Помимо ООО "Завод марочных вин "Коктебель" (пгт Коктебель, Крым, зарегистрировано в 2014 году), министерство допустило к торгам ООО "НТЦ "Кристаллкор" (Санкт-Петербург; по данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром фирмы, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, является ее руководитель Андрей Титков) и Андрея Шкловского (по информации "СПАРКа" - бенефициар пермского ООО "Бонусмолл", основной вид деятельности которого - розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков).

Ведомство не допустило к аукциону московское АО "Новый бизнес парк", поскольку компания предоставила не все документы.

Завод марочных вин и коньяков "Коктебель" основан в 1958 году, был одним из самых известных в СССР, прежде всего, благодаря мадере. Суд в Крыму признал предприятие банкротом в 2012 году.

ЗМВ "Коктебель", как сообщается на официальном сайте предприятия, обладает мощностью для производства не менее 5 млн литров тихих вин, а также бочковым парком на 6 млн литров для выдержки марочных тихих вин, десертных (ликерных и специальных) вин и портвейнов, самой крупной мадерной площадкой в Европе емкостью 1 млн литров, собственными виноградниками на площади около 1,1 тыс. га.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 99,8% уставного капитала ООО "Завод марочных вин "Коктебель" - у ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области (информация на 2018 год), бенефициаром которого является Михаил Якубчик, оставшиеся 0,2% – у его супруги Елены Якубчик.

По сведениям Корпорации развития республики Крым, Гатчинский спиртзавод модернизирует ЗМВ "Коктебель" с 2015 года, инвестировал около 850 млн рублей в развитие производства, фирменной розничной сети и сырьевой базы предприятия в Крыму, в ближайшие годы планирует вложить еще 550 млн рублей.

Коньяки выпускает сейчас ООО "КД "Коктебель". По данным "СПАРКа", созданная в 2009 году в пгт Щебетовка в Крыму компания, бенефициаром которой является Александр Злотницкий, находится в настоящее время в стадии реорганизации в форме присоединения к симферопольскому ООО "Крымская водочная компания" (КВК, крупный производитель алкоголя, бенефициар КВК – гендиректор компании Виктор Злотницкий).