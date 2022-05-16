Группа "Черкизово" купила у финской Atria российский бизнес быстрого питания

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции, покупает у финской Atria компанию ООО "Сибилла Рус" – бизнес быстрого питания, работающий в формате shop in shop.

Как сообщается в пресс-релизе группы, предварительное согласие ФАС на приобретение "Сибилла Рус" получил входящий в группу "АПК "Михайловский". "Сибилла Рус" специализируется на продаже готовых решений для производства и реализации продукции быстрого питания (хот-доги, бургеры, тортильи и т.д.) под брендом Sibylla в заведениях, работающих в формате shop in shop. Продукция "Сибилла Рус" поставляется в 4,4 тыс. точек, из которых 3,8 тыс. находятся в разных регионах России, остальные – в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан). Точки располагаются преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга (парки, стадионы).

Бизнес "Сибилла Рус" включает контракты на поставку, оборудование, рецептуры и систему логистики. Бренд Sibylla в сделку не вошел.

Ранее, весной 2021 года, группа "Черкизово" уже приобрела у Atria ООО "Пит-Продукт" (Ленинградская область), владеющее двумя мясоперерабатывающими производствами и товарными знаками, включая бренд Pit Product. Предприятия "Пит-Продукта" являются поставщиками мясной продукции для портфеля ООО "Сибилла Рус", остальные ингредиенты – соусы, хлебобулочные изделия, овощи – закупаются у локальных производителей.

Покупка "Сибилла Рус" отвечает стратегии группы "Черкизово" по дальнейшему увеличению своего присутствия в канале фудсервис (группа является поставщиком крупнейших сетей быстрого питания в России), подчеркивается в пресс-релизе.

В 2021 году чистые продажи "Сибилла Рус" превысили 3 млрд рублей, в натуральном выражении они составили более 10 тысяч тонн.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Она включает 11 птицеводческих комплексов, 16 современных свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка по итогам 2021 года составила 158 млрд рублей. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.