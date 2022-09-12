"Агрокомплекс Ткачева" выкупил у "Юга Руси" 200 тысяч га земли

Земельный банк агрокомплекса вырос до 1,1 млн га, пишет "Коммерсантъ"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Структуры, связанные с "Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева" бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, выкупили у агрохолдинга "Юг Руси" около 200 тысяч га земли, увеличив земельный банк до 1,1 млн га, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Речь идет о землях в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области.

Эта информация подтверждается данными из ЕГРЮЛ, где в августе появилась запись о том, что владельцем 99,99% головной структуры аграрного дивизиона "Юг Руси" ООО "Агросоюз Юг Руси Холдинг" стало ООО "Агротехнологии" из Краснодара. Учредитель и гендиректор этой компании - Андрей Шейкин, возглавлявший хозяйство в станице Выселки Краснодарского края, где расположена штаб-квартира "Агрокомплекса имени Ткачева".

Об интересе "Агрокомплекса имени Ткачева" к землям "Юга Руси" сообщалось еще осенью 2021 года. В "Юге Руси" позже заявили, что информация о продаже земель "не соответствует действительности", а компания заинтересована в дальнейшем развитии. 9 сентября "Юг Руси" и "Агрокомплекс имени Ткачева" комментарии не предоставили.

Как отмечает источник "Коммерсанта" в отрасли, для переработчиков подсолнечника собственное производство сырья не дает заметных преимуществ - "это сложный отдельный бизнес, и в структуре севооборота на подсолнечник приходится не более 25%". При этом стоимость сельхозземель высокая. По оценкам экспертов, активы "Юга Руси" могли стоить 20-30 млрд рублей из расчета 100-150 тысяч рублей за 1 га.

На май 2022 года "Агрокомплекса им. Ткачева" занимал третье место в рейтинге крупнейших латифундистов по версии BEFL с 818 тысячами га. С тех пор холдинг мог получить контроль над активами "РАВ Агро" (около 66 тысяч га земель) и АПК "Дружба народов" (20 тысяч га). Таким образом, с учетом сделки с агрохолдингом "Юг Руси" земельный банк "Агрокомплекса им. Ткачева" можно оценить в 1,1 млн га. Это соответствует показателю текущего лидера рейтинга BEFL - АПХ "Мираторг" Виктора и Александра Линников.

"Юг Руси" Сергея Кислова - второй производитель подсолнечного масла в России (бренды "Золотая семечка", "Аведовъ") с долей 12%, следует из отчета группы "Русагро". Занимается также производством муки, хлебобулочных изделий, экспортом зерна и т.д. Forbes оценивал выручку "Юга Руси" в 2021 году в 91,7 млрд рублей.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева занимает второе место в РФ по производству молока, четвертое - по мясу, пятое - по сахару. В 2021 году выручка выросла на 25,4%, до 71,81 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, до 8,6 млрд рублей.