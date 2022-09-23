Снят арест с активов ГК "Руст" на 1,4 млрд рублей после урегулирования спора с Альфа-банком

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отменил меры обеспечения по иску Альфа-банка к структурам группы "Руст" Рустама Тарико, одного из ведущих производителей алкоголя в России, на 1,4 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Об отмене обеспечительных мер, введенных 15 июля, суд попросили обе стороны.

Ранее сообщалось, что ГК "Руст" уладила спор с Альфа-банком. В группе заявили "Коммерсанту", что урегулировали все финансовые вопросы и разногласия с банком, результатом чего стало прекращение судебных разбирательств и других юридических и административных действий по отношению друг к другу. Газета также сообщила, что на этой неделе Альфа-банк направил в Арбитражный суд Москвы несколько ходатайств об отказе от исков. На вечер четверга отказ от исков заявлен в рамках дел о взыскании с компаний группы 1,93 млрд рублей. По искам еще на 1,12 млрд рублей суд решил прекратить производства.

Иски были поданы в июле-августе - с требованием около 8 млрд рублей в связи с неисполнением обязательств по соглашению о возобновляемой мультивалютной кредитной линии от сентября 2015 года. В ГК "Руст" поясняли, что группа собиралась рассчитаться с Альфа-банком в ходе продажи польской CEDC (бренд Zubrowka и пр.) местной группе Maspex, но из-за санкций та не смогла расплатиться.

По итогам января-августа "Руст" был пятым по производству водки в РФ, выпустив 3,76 млн дал, что на 32% меньше, чем годом ранее, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка. В группе поясняли, что временно снижали объемы производства из-за сокращения числа заказов с некоторых экспортных рынков из-за санкций. Согласно ЕГАИС, общий выпуск водки в РФ за этот период вырос на 9,17%, до 49,97 млн дал, розничные продажи - на 7,11%, до 49,39 млн дал.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка АО "Руст Россия" снизилась до 30,209 млрд рублей с 31,63 млрд рублей годом ранее, при этом чистый убыток составил 1,346 млрд рублей против 3,825 млрд рублей в 2020 году.

Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" - Рустам Тарико.