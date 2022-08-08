Альфа-банк намерен взыскать ряд предприятий "Руст Россия" за долги

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Альфа-банк, подавший несколько исков к компании "Руст Россия" Рустама Тарико из-за прекращения обслуживания долга, начал подавать иски к отдельным предприятиям группы с целью их взыскания.

Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в начале августа поданы иски к заводам "Топаз" и "Парламент продакшн" (Московская область), а также "Браво премиум" (Санкт-Петербург).

Согласно определению суда о принятии к производству иска к "Парламент продакшн", Альфа-банк хочет обратить взыскание "на недвижимость компании и на любое имущество, присоединенное или прикрепленное к недвижимому имуществу и не отделимое без вреда от него" по договорам об ипотеке от декабря 2017 года. Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 8 сентября.

Документы по искам к двум другим заводам пока не опубликованы.

История исков

Ранее банк подал несколько исков к компании "Руст Россия" и входящим в нее производителям алкогольной продукции на общую сумму почти 7,5 млрд рублей. По одному из решений наложен арест на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на любое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее АО "Руст Россия", "Сибирский ЛВЗ", ЗАО "Руст инк.", АО "ЛВЗ "Топаз", ООО "Браво премиум", ООО "Парламент продакшн".

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка, заемщик прекратил обслуживание своего долга, переговоры, которые были проведены с менеджментом компании, не дали конструктивного результата. При этом Альфа-банк по-прежнему открыт к диалогу и готов обсуждать варианты урегулирования задолженности, подчеркивали в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе группы "Руст" сообщали, что планировали рассчитаться с банком средствами польской Maspex, которой она продала польскую "дочку" CEDC, но эти платежи стали невозможны из-за санкций. Сделка с Maspex была закрыта в феврале 2022 года. Она предполагает погашение основной части долговой нагрузки группы.При этом в пресс-службе уточнили, что поданные иски не имеют отношения к компании "Русский Стандарт Водка", которая не является должником или поручителем по финансовым обязательствам перед Альфа-банком.