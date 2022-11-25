ЦБ повысил прогноз роста доли безналичных операций в рознице в 2023 году до 78-80%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России по итогам 2023 года ожидает роста доли безналичных операций в розничной торговле до 78-80% (77,7% по итогам сентября 2022 года), говорится в обновленных показателях стратегии развития национальной платежной системы (НПС).

Согласно изначальным показателям, указанным в стратегии развития НПС на 2021-2023 годы, в 2022 году доля безналичных операций в розничной торговле должна была составить 73%, а в 2023 году - 75%.

"С учетом стремительной положительной динамики показателей мы посчитали необходимым их скорректировать и поставить на 2022-2023 годы более высокие значения, чем мы планировали ранее", - объяснила через пресс-службу первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.