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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

ЦБ повысил прогноз роста доли безналичных операций в рознице в 2023 году до 78-80%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России по итогам 2023 года ожидает роста доли безналичных операций в розничной торговле до 78-80% (77,7% по итогам сентября 2022 года), говорится в обновленных показателях стратегии развития национальной платежной системы (НПС).

Согласно изначальным показателям, указанным в стратегии развития НПС на 2021-2023 годы, в 2022 году доля безналичных операций в розничной торговле должна была составить 73%, а в 2023 году - 75%.

"С учетом стремительной положительной динамики показателей мы посчитали необходимым их скорректировать и поставить на 2022-2023 годы более высокие значения, чем мы планировали ранее", - объяснила через пресс-службу первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

Банк России НПС Ольга Скоробогатова
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