Встреча министров энергетики G20 завершилась без принятия итогового документа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сегодняшняя энергетическая повестка обязывает мировые державы к честному и продуктивному диалогу на основе равенства, экономической эффективности и взаимного уважения интересов, приводит пресс-служба Минэнерго РФ слова министра Николая Шульгинова в ходе встречи министров энергетики G20.

"Совместная встреча министров энергетики G20 завершилась без принятия согласованного документа ввиду деструктивных, политизированных предложений со стороны Запада. Тем не менее базовые подходы по многим актуальным вопросам функционирования энергетического сектора были поддержаны единогласно. Важным достижением стало утверждение Балийского договора с изложением добровольных принципов по реализации энергетических переходов с учетом национальных обстоятельств. Итоги данной работы будут сформулированы в заявлении индонезийского председательства", - говорится в сообщении.

Глава Минэнерго отметил, что встреча G20 проходит в условиях мирового энергетического кризиса, когда беспрецедентное давление и санкции вкупе с инфляционными всплесками и сбоями в глобальных цепочках поставок привели к дестабилизации и искажениям энергетического рынка, подрывая тем самым глобальную и национальную энергобезопасность по всему миру.

"Действия некоторых стран идут против рыночной логики и в ущерб интересам своих собственных граждан. Потребление и спрос на энергоресурсы используются как инструмент политического давления. Несмотря на вводимые ограничения, российская энергетика и экономика продолжают устойчиво функционировать. Россия делает всё необходимое для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицируя энергоэкспорт", - сказал он.

По словам Шульгинова, на ситуацию в мировой энергетике повлиял несбалансированный переход ряда стран на "зелёные" технологии при реализации климатической повестки, хроническая недофинансированность инвестиций в энергетическую сферу, а также проблемы с распространением передовых технологий.

"Нынешний энергетический кризис осложняет задачу достижения целей устойчивого развития, в том числе в части обеспечения доступа к недорогим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, ликвидации энергетического дефицита и неравенства", - отметил он.

По его словам, политика Запада ведёт к негативным социально-экономическим последствиям для развивающихся стран, а также для самих инициаторов санкций, где остро встаёт проблема энергетической бедности. В отдельных странах наблюдается климатический разворот в пользу возврата к угольной генерации, что противоречит провозглашаемым климатическим амбициям этих государств.

"Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин", - считает министр, перечислив восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энерго-климатической политики. "В частности, решение задач по снижению воздействия на климат не должно приводить к ограничениям в доступе к энергии. А вместо радикального отказа от угольной генерации предпочтительно внедрять прогрессивные технологии более чистого использования этого энергоресурса", - сказал Шульгинов.

Он подчеркнул, что на пути к низкоуглеродному будущему газ сохраняет своё значение как переходное топливо, и приобретает значение атомная энергетика, внедрение передовых безотходных реакторов, а также гидроэнергетика.

"Сочетая традиционные и альтернативные источники энергии, используя технологии улавливания и хранения углерода, мы сможем пройти эволюционный путь к климатически нейтральному будущему. Это должно происходить в соответствии с национальными планами. Например, Россия избрала себе горизонт достижения углеродной нейтральности - не позднее 2060 года", - сказал он.

Шульгинов заключил, что G20 воспринимается Россией в качестве ведущего механизма глобального экономического управления. Ранее форум неоднократно вносил весомый вклад в эффективное реагирование на острые вызовы в области мировой экономики, такие как спровоцированный США в 2008 году финансовый кризис или последствия распространения пандемии коронавируса.

Министр добавил, что указанная площадка должна и далее способствовать формированию многополярного мироустройства, стимулированию экономического роста и укреплению энергетической безопасности. Он выразил надежду, что предстоящий в этом году саммит G20 на Бали в ноябре придаст дополнительный импульс этим усилиям и задаст позитивный вектор последующим последовательным председательствам дружественных нам стран - Индии в 2023 году и Бразилии в 2024 году.

В G20 входят США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция. Испания является постоянным гостем.