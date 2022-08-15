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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

СД "Аэрофлота" одобрил сделку с российскими разработчиками системы бронирования билетов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" одобрил сделку с разработчиками отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

"Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил условия пятилетней сделки с ООО "РТ-Транском" и АО "Сирена-Трэвел" на услуги разработки и сопровождения АИС ОВП", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Также "Аэрофлот" планирует актуализировать стратегию цифровой трансформации группы, утвержденной в декабре 2021 года, "с учетом изменившейся геополитической ситуации".

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"Основное направление обновленной стратегии - обеспечить технологическую импортонезависимость и непрерывность работы ИТ-систем, сервисов и критической информационной инфраструктуры в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении.

Сейчас провайдером системы бронирования "Аэрофлота" является американская Sabre. Сообщалось, что в будущем компания перейдет на российскую систему "Леонардо", созданную компанией "Сирена-Трэвел" и структурами "Ростеха".

Ранее в июне на "Леонардо" перешла низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" - "Победа". До этого она пользовалась услугами американской Navitaire.

В мае сообщалось, что S7, которая много лет сотрудничала с испанским провайдером Amadeus, также выбрала российского партнера, им стало АО "Онлайн резервейшн систем".

Аэрофлот
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