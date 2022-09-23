Беспошлинный ввоз физлицами товаров в ЕАЭС на сумму до 1000 евро продлен до апреля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии решил продлить действие повышенного в апреле до 1 тысячи евро порога для беспошлинного ввоза в Евразийский экономической союз (ЕАЭС) товаров для личного пользования до 1 апреля 2023 года.

Об этом после заседания совета сообщила помощник председателя ЕЭК Ия Малкина.

Ранее Россия предложила продлить действие порога до 1 июля 2023 года.

В марте 2022 года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1000 евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

В апреле ЕЭК также увеличила до 1000 с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Обе меры по увеличению порога беспошлинного ввоза принимались как временные и должны были истечь 1 октября 2022 года.