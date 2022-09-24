"Автотор" вложит 5,7 млрд рублей в развитие мощностей под выпуск электромобилей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" планирует вложить 5,7 млрд рублей в развитие производственных мощностей под выпуск электромобилей, который может стартовать к ноябрю текущего года, сменив остановленные проекты по выпуску моделей германских BMW и южнокорейских Kia и Hyundai.

Как заявил основатель "Автотора" Владимир Щербаков, процитированный в пресс-релизе автопроизводителя, компания нашла модель работы в новых условиях и в ближайшие месяцы будет проводить подготовительные работы для старта реализации новых, электромобильных проектов. Увольнять сотрудников при этом не планируется.

"Мы заканчиваем работу в первых числах октября и полностью пускаем производство под переналадку. Мы продолжали работать, хоть и не в полном режиме, по конец сентября включительно. Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку. Дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны", - цитирует Щербакова пресс-служба "Автотора".

Основатель компании отметил, что к выпуску новых моделей будут привлечены новые партнеры. Их компания пока не раскрывает.

В этом году компания планирует завершить строительство восьми заводов под новые электромобильные проекты, во что намерена проинвестировать 5,7 млрд рублей. В частности, автопроизводитель хочет наладить выпуск электродвигателей для малых и больших автомобилей, а также производство батареи совместно с "Росатомом".

"Начнем производство электромобилей. Это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов. Но мы принимали непосредственное участие в разработке конструкции. Рассчитываем, что в следующем году у нас появится этот новый автомобиль", - заявил Щербаков.

Модельный ряд компании будет, в частности, включать компактные электромобили для молодежи, технику для пожилых и малоподвижных людей. На той же производственной базе автопроизводитель хочет выпускать квадроциклы, мотоциклы и другие виды автотехники.

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Как отметили в компании, их производство завершится до конца сентября.

Щербаков еще в мае заявлял, что компания делает ставку на будущее производство электромобилей.

"Мы видим выход в следующем: в этом, максимум в следующем году - создать производство электромобилей. Мы произведем, в том числе, главные агрегаты здесь. Это - электродвигатель. Мы планируем делать 50-60 тысяч электромобилей. Полный переход с 2024 года на электромобили. Мы за четыре года примерно должны произвести примерно 300 тысяч автомобилей", - уточнял он.