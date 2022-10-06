Калининградский "Автотор" переналадит конвейеры под выпуск новых брендов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" начал переналадку конвейера и подготовку к запуску производства автомобилей новых брендов, сообщила пресс-служба компании.

В процессе будут заменены, обновлены или перепрограммированы "более 200 наименований оборудования, инструмента и оснастки", говорится в пресс-релизе.

Для каждой модификации новых моделей создается специализированная оснастка. Конструкторская документация на это оборудование разрабатывается на основе предварительных замеров всех технических узлов и агрегатов каждой модификации конкретной модели автомобиля, в процессе производства которых применяется специализированная оснастка, уточняет пресс-служба.

Производство нескольких моделей новых брендов предприятие планирует запустить до конца 2022 года.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года предприятие производило модели BMW, сборка которых была прекращена в марте, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Сборка южнокорейских моделей должно было завершиться в сентябре. После введения антироссийских санкций "Автотор" активизировал работу по поиску новых партнеров.

Ранее компания долгое время выпускала такие бренды, как Chery и FAW, планируя производство отдельных моделей по полному циклу.

В сентябре основатель "Автотора" Владимир Щербаков объявил, что компания начинает подготовку для выпуска электромобилей, который сменит остановленные проекты, и вложит в развитие мощностей 5,7 млрд рублей.