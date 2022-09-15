"Автотор" запланировал собрать до 70 тыс. машин в 2023 г. после создания новых партнерств

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Автотор" выпускает автомобили из остатков комплектующих, в 2023 году рассчитывает выйти на производство 50-70 тысяч машин. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире на своей странице в "ВКонтакте" в четверг.

"В настоящее время завод работает на остатках комплектующих и материалах от прежних поставок. До конца года планируется запуск новых проектов, - заявил Алиханов. - Руководство "Автотора" предпринимает максимальные усилия, чтобы сформировать отношения с новыми партнерами из других стран... Надеется выйти на уровень производства 50-70 тыс. автомобилей. Ну а дальше, конечно, наращивать объемы, потому что мощности нам позволяют".

Возможный объем производства в текущем году Алиханов не назвал. Предприятие информацию не раскрывает.

В 2021 году завод выпустил свыше 177 тыс. машин.

В начале марта российское представительство концерна Bayerische Motoren Werke AG заявило о приостановке производства автомобилей бренда на мощностях "Автотора" и прекращении поставок на российский рынок.

В конце мая основатель предприятия Владимир Щербаков заявил, что компания делает ставку на будущее производство электромобилей.

"Мы видим выход в следующем: в этом, максимум в следующем году – создать производство электромобилей. Мы произведем, в том числе, главные агрегаты здесь. Это – электродвигатель. Мы планируем делать 50-60 тыс. электромобилей. Полный переход с 2024 года на электромобили. Мы за четыре года примерно должны произвести примерно 300 тысяч автомобилей", - уточнял Щербаков.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В последнее время выпускал около 40 моделей BMW, Kia, Hyundai.