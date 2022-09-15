Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

"Автотор" запланировал собрать до 70 тыс. машин в 2023 г. после создания новых партнерств

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Автотор" выпускает автомобили из остатков комплектующих, в 2023 году рассчитывает выйти на производство 50-70 тысяч машин. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире на своей странице в "ВКонтакте" в четверг.

"В настоящее время завод работает на остатках комплектующих и материалах от прежних поставок. До конца года планируется запуск новых проектов, - заявил Алиханов. - Руководство "Автотора" предпринимает максимальные усилия, чтобы сформировать отношения с новыми партнерами из других стран... Надеется выйти на уровень производства 50-70 тыс. автомобилей. Ну а дальше, конечно, наращивать объемы, потому что мощности нам позволяют".

Возможный объем производства в текущем году Алиханов не назвал. Предприятие информацию не раскрывает.

В 2021 году завод выпустил свыше 177 тыс. машин.

В начале марта российское представительство концерна Bayerische Motoren Werke AG заявило о приостановке производства автомобилей бренда на мощностях "Автотора" и прекращении поставок на российский рынок.

В конце мая основатель предприятия Владимир Щербаков заявил, что компания делает ставку на будущее производство электромобилей.

"Мы видим выход в следующем: в этом, максимум в следующем году – создать производство электромобилей. Мы произведем, в том числе, главные агрегаты здесь. Это – электродвигатель. Мы планируем делать 50-60 тыс. электромобилей. Полный переход с 2024 года на электромобили. Мы за четыре года примерно должны произвести примерно 300 тысяч автомобилей", - уточнял Щербаков.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В последнее время выпускал около 40 моделей BMW, Kia, Hyundai.

Автотор Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ предостерегли США от поставок Украине дальнобойных ракет

Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты"

Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты"

"Интерфакс" и МГИМО запускают совместный онлайн-курс "Информационно-аналитические системы в корпоративном управлении"

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

"Единая Россия" получила 77% мандатов и должностей на выборах в сентябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 56 тыс. человек

Военная операция на Украине

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

МЧС объявило о ликвидации пожара в цехе Кольской ГМК

В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций

Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });