Nord Stream 2 AG подтвердил данные о месте разгерметизации газопровода

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Оператор газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG, который ранее в понедельник сообщил об утечке газа, подтвердил данные датского регулятора о месте разгерметизации.

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль", - говорится в сообщении компании.

Оператор ранее сообщил, что в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. О случившемся были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Затем Морское управление Дании сообщило, что утечка, верятно, находится у берегов Борнхольма, сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании.

Морским судам посоветовали обходить район ЧП за пять миль.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций. В сентябре 2022 года президент Владимир Путин подтверждал, что газопровод готов к запуску при необходимости.