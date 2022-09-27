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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм по трассе газопровода "Северный поток-1"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Утечки газа зафиксированы в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм (эти точки соответствуют трассе газопровода "Северный поток-1" - ИФ), сообщило Морское управление Дании.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Ранее оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются.

Ночью с воскресенья на понедельник произошла утечка из одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Северный поток 1 Дания
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