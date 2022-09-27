Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

В Nord Stream AG ситуацию назвали беспрецедентной и отказались прогнозировать сроки восстановления инфраструктуры

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным, заявили в Nord Stream AG - операторе "Северного потока-1".

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы Северный поток, носят беспрецендентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - сообщила проектная компания.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

Затем 26 сентября утечки газа были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год сейчас остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но так и не заработал.