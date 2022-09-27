"ИБ Синара" ждет среднюю цену Brent в 2023 году на уровне $100 за баррель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики инвестиционного банка "Синара" ожидают продолжения ралли на рынке нефти в 2023 году, говорится в их обзоре. Они полагают, что нынешнее избыточное предложение нефти может смениться дефицитом уже в начале будущего года.

"Баррель нефти марки Brent торгуется ниже $90 против максимума в $125, зафиксированного во втором квартале 2022 года на фоне локдаунов в Китае, растущих опасений рецессии, а также распродажи нефтяного сырья из стратегического резерва США. Мы повышаем прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 11%, до $100 за баррель, так как риски, которые предполагали снижение цен, во многом уже материализовались в этом году, тогда как факторы, которые могут способствовать их росту, по-прежнему в силе. В следующем году мировое потребление, как мы полагаем, продолжит восстанавливаться по мере ослабления антиковидных ограничений в Азии, тогда как на объем предложения негативное влияние могут оказать санкции ЕС в отношении России", - пишут эксперты.

Они по-прежнему считают, что как минимум до 2025 года сохранятся высокие цены на нефть, и оставляют без изменения прогноз для 2024 года на уровне $95 за баррель.

"Мы сохраняем долгосрочный прогноз цены нефти марки Brent на уровне $75 за баррель. Будущий рост спроса и уход с истощенных участков потребуют более высоких уровней добычи с новых месторождений, чего можно достичь в основном путем разработки дорогостоящих пластов: глубоководного и арктического шельфа, нефтяных пластов песка и тому подобных. Разработка этих нетрадиционных запасов требует стимулирующей цены нефти выше $75 за баррель - уровня, оправдывающего вложения", - говорится в отчете.